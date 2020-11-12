Financial Times: Байден пересмотрит политику США на Ближнем Востоке 1 12.11.2020, 13:16

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Избранный президент, в отличие от своего предшественника, скептически относится к автократам.

Несмотря на то, что республиканец Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах президента США, команда демократа Джо Байдена начала процесс формирования новой администрации. Дональд Трамп сделал Саудовскую Аравию своим первым «объектом для сотрудничества» в сфере политики США по Ближнему Востоку. Зять Трампа Джаред Кушнер убедил его, что молодой наследник саудовского престола Мохаммед ибн Салман является ключевым союзником для политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и кампании Трампа относительно "максимального давления" против Ирана, пишет Financial Times (перевод - zn.ua).

Джо Байден, который стал новоизбранным президентом Америки, будет вынужден решить гораздо больше проблем, и эти проблемы касаются не только внешней политики США.

Байден «унаследует» кризисную ситуацию в Соединенных Штатах, которая обострилась на фоне пандемии COVID-19, к тому же, страна охвачена напряжением после выборов и протестов против расовой несправедливости.

Однако, когда на пост президента США в свое время пришел Барак Обама, он тоже столкнулся с непростой ситуацией в стране, и вице-президентом тогда был Джо Байден. Команда Обамы и Байдена потратила много времени на управление кризисными ситуациями, как в США, так и на внешнеполитической арене.

Мировые лидеры ожидают, что администрация Байдена предвещает изменения от нестабильной «эры Трампа» к более умеренному и многостороннему способу взаимодействия.

Байден поддержал вторжение в Ирак 2003 года, но выступил против вмешательства в Ливию в 2011 году.

Скорее всего, Байден попытается «заполнить вакуум», который оставил Трамп в спорных районах Ближнего Востока, куда с энтузиазмом вступили Россия, Иран и Турция.

Можно предположить, что Байден попытается присоединиться к ядерной сделке 2015 года, которую Иран подписал с США и пятью другими государствами, при условии, что Тегеран будет соблюдать все ограничения в отношении ядерного оружия.

Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в 2018 году, но Байден окружен людьми, которые лично «инвестируют» в возрождение соглашения и выступают за «разрядку ситуации».

Однако, республиканец «на выходе из Белого дома», все еще может попытаться «навредить» Байдену и ввести больше санкций против Ирана.

Несмотря на то, что Байден является традиционным «произраильским демократом», он выступит за сдерживание аннексии частей Западного берега, которую фактически поддерживал Трамп. Поддержка такой аннексии позволила бы легитимизировать несправедливый захват земли или власти где угодно: Россией (в Крыму и на востоке Украины), Турцией (на севере Сирии и северном Кипре), Китаем (в Гонконге) или Индией (в Кашмире).

Байден и большинство представителей Демократической партии поддерживают "нормализацию" отношений между Израилем и арабскими государствами. Они уверенно хотели бы помочь наладить ситуацию в регионе, но не ценой односторонней аннексии оккупированной палестинской земли.

Байден также заявил, что пересмотрит политику США в отношении Саудовской Аравии. Проблемы продажи оружия и нарушения прав человека будут первоочередными вопросами для рассмотрения.

Другим региональным лидером, который рассчитывает на поддержку США является президент Турции Реджеп Эрдоган. Его последовательное размещение военной силы начиная с Ливии и восточного Средиземноморья до Сирии, Ирака и Катара противоречит американским интересам. Снисходительность, которую демонстрировал Трамп касательно политики Эрдогана, вероятно, закончилась.

В отличие от Трампа, Байден вряд ли будет называть генерала, который пришел к власти в Египте в результате государственного переворота 2013 года, Абдула Фаттаха аль-Сиси своим «любимым диктатором».

Также администрация Байдена, скорее всего, будет «более трезво» относиться к выводу войск из Сирии и Ирака, в отличие от своего предшественника, резюмирует издание.

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