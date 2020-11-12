Николай Пинигин: Купаловцев никто не сможет заменить 2 12.11.2020, 13:50

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Фото: «Наша Ніва»

Художественный руководитель легендарной труппы ответил Минкульту.

В начале ноября с министром культуры Юрием Бондарем встретились артисты театра Тамара Миронова, Зинаида Зубкова, Алла Ельяшевич и художник Борис Герлован, оставшиеся работать в театре после ухода большей части труппы купаловцев в знак протеста.

После этого Министерство культуры стало искать в областных театрах Беларуси актеров, желающих попробовать свои силы на сцене Купаловского, сообщает tut.by.

Видимо, желающих не нашлось, потому что на прослушивания в театр предложили отправить студентов университета культуры.

— Я ничего не знаю про эти прослушивания. Как я могу к этому относиться… Таких артистов, как были в Купаловском, даже на полголовы, они не найдут. Это была очень сильная труппа и не только в Беларуси. В России поди поищи такую труппу! — сказал «Салідарнасці» бывший художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы Николай Пинигин.

Пинигин уверен, что коллектив, который на протяжении нескольких лет работал на главной сцене страны, заменить не удастся.

— Из тех 45 артистов, что уволились, их никто не может заменить. Никто! Они на вес золота. Эта труппа главного театра страны собиралась и до меня. И я за десять лет взял хороших ребят. Конечно, их никто не сможет заменить, но разве это важно сейчас? — говорит режиссер.

Он рассказал, что уволившейся труппе не дают играть ни на одной площадке страны, судьбой актеров не интересовался никто из чиновников Минскультуры.

Сейчас купаловцы продолжают творческую деятельность онлайн на своем недавно открывшемся канале в YouTube «Купалаўцы».

Напомним, купаловцы одними из первых, еще 13 августа, практически всем коллективом во главе с директором Павлом Латушко открыто выступили против насилия в стране.

После Латушко был уволен и в знак солидарности с ним заявления на увольнение написали 80 сотрудников и актеров театра.

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