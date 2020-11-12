Пашинян рассказал о подготовке «котла» для 20 тысяч армянских солдат 12.11.2020, 13:58

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Никол Пашинян

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении привел аргументы в пользу подписания невыгодного мира.

Премьер Армении Никол Пашинян, местонахождение которого до сих пор неизвестно, привел еще одну причину подписания мирных соглашений по Карабаху, сообщает РБК.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении, оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку и обвинила его в предательстве. Премьер опубликовал у себя на странице в Facebook уже несколько обращений с объяснениями причин того, что произошло. Очередное вышло 12 ноября, однако оно воспроизводится без звука, а Facebook сообщает, что доступ к нему ограничен.

РБК приводит слова Пашиняна о том, что после потери города Шуши, который взяла под свой контроль азербайджанская армия, силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли бы еще ряд городов, потому что там «не было достаточно количества боеспособных сил».

«При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — сказал Пашинян.

Он пояснил, что важнейшей функцией командира является постановка задачи перед солдатом. «Но когда солдат никак не может влиять на дальнейшие события, не может решить задачу и может попросту погибнуть, то родина должна идти на жертвы ради жизни солдата», — добавил он.

«Именно поэтому я подписал этот печально известный договор. Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни», — заключил Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что пошел на переговоры и подписание соглашения, которое в Азербайджане объявили капитуляцией Армении, по настоянию военных, которые заявили, что сил для обороны Карабаха у них нет.

После сообщений о перемирии и подписании соглашения в Ереване начались митинги протеста. 11 ноября их участники дали премьер-министру Николу Пашиняну время до полуночи, чтобы добровольно уйти в отставку. «Либо премьер-министр в течение сегодняшнего дня должен подготовить текст о своей отставке и уйти, либо Национальное собрание в ближайшие часы созовет внеочередное заседание, на котором будет решен вопрос отставки главы правительства», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

По соглашению, силы сторон остаются на тех же позициях, на которых они были до его подписания, за Азербайджаном остался один из ключевых городов Нагорного Карабаха Шуши. Из Карабаха должны выйти все армянские военные, а в регион войдут российские миротворцы. Кроме того, Армения должна передать Азербайджану так называемые буферные районы вокруг Нагорного Карабаха.

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