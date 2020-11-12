Стало известно, как изменится климат в любой точке Земли через 80 лет 2 12.11.2020, 14:14

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Каждый может узнать, что произойдет с климатом в его городе.

Компания EarthSystemData Ltd совместно с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии разработала мобильное приложение, которое может показать, как глобальное потепление скажется на климате вашего родного города. Программа ESD Research доступна для скачивания в Apple Store и Google Play, сообщает popmech.ru.

Многим людям часто сложно поверить во что-то, пока они не увидят это собственными глазами. Разработчики нового приложения надеются, что их программа поможет убедить таких людей в опасности, которую несет глобальное потепление

С помощью приложения пользователи могут увидеть, каким будет их родной город в 2100 году, если странам удастся достигнуть целей Парижского соглашения и глобальная температура не поднимется выше 2 °C относительно доиндустриальных температур.

В приложении также можно посмотреть, как будут развиваться события, если человечество все-таки не сможет достичь целей соглашения и глобальная температура поднимется примерно на 4 °C.

Для того чтобы посмотреть прогноз на следующие 80 лет, вам необходимо скачать программу и просто ввести название города, а приложение покажет погоду сейчас и в будущем.

Ашер Миннс, один из авторов приложения сказал: «Мы хотим, чтобы люди сами увидели прогнозы лучших климатологов и данные климатических моделей для тех мест, которые им дороги. Опросы людей по всему миру показывают, что многие обеспокоены изменением климата, но редко обсуждают его».

В последние годы последствия изменения климата перестали быть лишь «теорией». Многие процессы мы можем наблюдать уже сейчас. В этом году сразу три месяца побили рекорды температур. А проведенное в сентябре исследование показало, что если выбросы парниковых газов не будут существенно снижены, то к 2300 году глобальные температуры достигнут уровней, невиданных более 50 миллионов лет.

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