Идти до победы 12.11.2020, 14:55

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Фото: ТАСС

Никто уже не отберет у нас нашу свободу.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своего подписчика о ситуации в Беларуси:

«Сколько же это будет продолжаться? Аресты, избиения, пытки, даже в своей квартире не защититься от карателей... Сколько же еще крови и слез должно пролиться, чтобы каждый понял: идти - только до победы, нельзя сидеть и ждать, что кто-то другой сделает все за нас. Не сделает. Только мы можем остановить этот беспредел.

Сейчас между жизнью и смертью находится один человек. А сколько их будет, если мы опустим руки? Сколько будет приговоров, сломанных жизней, смертей?

Я верю, что мы победим. Просто чем раньше встанет всё общество, чем раньше каждый наконец поймет: нет прежней жизни, - тем раньше мы закончим это и тем меньше будет жертв.

Вспомните убитых, вспомните политзаключенных. Мы должны отомстить за смерти невиновных и спасти тех, кто за решеткой. Мы просто не имеем права сдаваться. Мы должны идти до победы. Нас большинство, так какого черта меньшинство пытается решать за нас?

Мы сможем. Я знаю, я верю. Верьте и вы - и выйдите на улицы, бастуйте, говорите. Никто уже не отберет у нас нашу свободу».

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