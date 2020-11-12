«Мужчина в черном вдруг пошел на Романа и сильно толкнул его» 15 12.11.2020, 15:05

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Соседи рассказали, как лукашисты на «площади Перемен» избивали минчанина до состояния комы.

Вчера вечером на известной на всю Беларусь «площади Перемен» случилось ЧП. Между пришлыми срезателями бело-красно-белых ленточек и местными жителями возник конфликт, в результате которого 31-летний житель протестного двора оказался в больнице с тяжелыми травмами.

Onliner побеседовал с одной из свидетельниц происшествия.

— Я была во дворе, гуляла с ребенком, — рассказывает минчанка. — Около 21 часа заметила, что по улице Червякова проехало несколько микроавтобусов. Увы, не мимо нас… Все они запарковались возле дома №55 по Червякова — напротив «площади Перемен». Я решила пойти и посмотреть, что за они.

Девушка отмечает, что два буса были тонированные, внутри них сидели люди в черном. Еще два микроавтобуса, по ее словам, были «заселены» так называемыми «тихарями».

— Стало понятно, что приехали они к нам во двор и по нашу душу. Я развернулась и пошла назад, по дороге встретив двух женщин и мужчину. Не знаю, почему обратила на них внимание, но когда через некоторое время оглянулась, увидела, что они подошли к этим микроавтобусам и, видимо, о чем-то говорили с пассажирами.

Позже эти же женщины и мужчина в сопровождении других людей пришли на нашу площадку. Они были одеты как обычно, разве что лица максимально скрывали — маски, шапки, капюшоны. С собой эти люди принесли ножи и ножницы. Сразу же начали срезать ленточки.

Когда я спросила, зачем они это делают, то услышала что-то в духе «мы зачищаем город от таких, как вы», «мы за Беларусь». Ничего вразумительного от них добиться не удалось. Чуть позже, увидев, что происходит, на площадку вышли наши парни и задали незнакомым людям те же самые вопросы. Последовали ответы про «зачистку» и «мир» и то, что это не наш личный двор, а «все общее». Парни возразили, что мы же не приходим к ним во дворы и не наводим порядки, но они продолжили срезать ленты.

Минчанка акцентирует внимание на том, что жители «площади Перемен» были эмоционально сдержанные и вежливые:

— Мы же понимаем, что это не просто люди приехали, а, скорее всего, силовики, переодетые в «гражданку». Плюс подмога в виде двух бусов. Более того, мы ожидали, что будет какая-то провокация, раз для срезателей ленточек выделили такое усиление. Поэтому решили никак не реагировать – срежут эти, мы повяжем новые.

Среди всех, кто приехал в наш двор, выделялся один мужчина в черной одежде — он был очень агрессивно настроен. В какой-то момент он ни с того ни с сего пошел на Романа и сильно толкнул его. Роман по инерции отошел на несколько шагов назад. Я буквально на секунду отвернулась, а когда снова посмотрела в сторону соседа, он уже лежал на земле.

При этом, судя по тому, как его уложили и прижали к земле, действовали профессионально. То есть это не просто неравнодушные люди приехали к нам во двор срезать ленты. Они пытались скрутить еще одного соседа, но не удалось.

Через несколько мгновений Романа подняли с земли и понесли в бус. Он совершенно точно был в сознании.

Обеспокоенные минчане начали узнавать, куда же увезли молодого человека. Дозвонившись до Центрального РУВД, выяснили, что парня привозили именно туда, но вскоре передали медикам — «вашему соседу стало плохо».

— Насколько мы знаем, в БСПМ его привезли уже без сознания и сразу же положили на операционный стол. Травм у него, в том числе головного мозга, огромное количество. У парня есть жена, ему всего 31 год, а прогноз медиков совсем неутешительный. Пока мы ждем официального ответа врачей, но нам уже сказали, что состояние крайне тяжелое.

Роман был трезвый, приехал во двор на велосипеде. И потом такое… Причем происходило все на глазах у женщин, детей, пенсионеров, которые гуляли на площадке. На мой взгляд, это была не драка, а избиение.

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