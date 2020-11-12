В Украине новый коронавирусный антирекорд 3 12.11.2020, 15:10

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фотa: ТАСС

За последние сутки заразились более 11 тысяч человек.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19. За минувшие 24 часа коронавирус в Украине обнаружили у 11 057 человек. Стоит отметить, что зафиксировано 198 летальных случаев, 6 235 пациентов выздоровели.

Напомним, предыдущий антирекорд был установлен 7 ноября, тогда за сутки заболело 10746 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 500 865 человек, из них 227 694 выздоровели, умерли — 9145.

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