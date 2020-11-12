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В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 миллионов

  • 12.11.2020, 15:27
  • 1,862
В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 миллионов

Его вес — 14,83 карата.

В Женеве на аукционе Sotheby's продали розовый бриллиант "Призрак Розы" за рекордные для драгоценного камня такого типа $26,63 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении организаторов аукциона.

"Призрак Розы" - крупнейший розовый бриллиант, когда-либо проданный с аукциона. Его вес - 14,83 карата. Цена, которую заплатили за лот, также является мировым рекордом за такой лот.

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