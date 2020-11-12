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Доллар снова рванул вверх: обновится ли рекорд?

  • 12.11.2020, 15:40
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Доллар снова рванул вверх: обновится ли рекорд?

Друг на друга накладывается ряд факторов.

Кто-то спросит: «Что опять происходит?» Увы! Доллар снова начал расти. Как мы и предупреждали, удешевление американской валюты было временным явлением. Теперь друг на друга накладывается сразу несколько факторов: и политическая неразбериха в США, откуда доллар родом, и цены на нефть, пишет infobank.by.

Но, в первую очередь, по ситуации бьет вторая волна коронавируса, которая обещает быть более масштабной и страшной, чем первая. Впрочем, вы сами можете судить по статистике: число заболевших превосходит все рекорды марта и апреля.

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