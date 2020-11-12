Америка после Трампа: что удастся изменить Джо Байдену? 1 12.11.2020, 16:03

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Новой администрации предстоит серьезная работа.

Cоюзникам Америки простительно непонимание того, в каком направлении движется внешняя политика США. Кого только не сбила с толку безрассудность действий президента Дональда Трампа? За последние три года Трамп посеял стратегический хаос, а его внешняя политика, если можно так выразиться, привнесла новый смысл в слово «непоследовательность», пишет бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для Project Syndicate.

Избранный новый президент Джо Байден почти по умолчанию будет лучше. Неужели Трамп настолько изменил Америку, что мир больше не может рассчитывать когда-нибудь снова увидеть ее нормальной?

Трамп не только откровенно симпатизировал диктатору КНДР, обладающему ядерным оружием, и был очарован президентом России Владимиром Путиным — человеком, ведущим политическую войну с Западом, — он также выступал за Brexit и дурно отзывался о европейских союзниках США, хотя не вел против них прямой подрывной деятельности. На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году два лидера, президент Франции Эммануэль Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, признали, что Трамп нанес фундаментальный ущерб трансатлантическому альянсу. Их послание было ясным: если Трамп выиграет вторые выборы, историческое партнерство, которое долгое время составляло геополитический «Запад», никогда не будет прежним. Осторожные мировые лидеры, несомненно, готовились к еще большей нестабильности и неопределенности в случае переизбрания Трампа.

У Франции и Германии, конечно, есть много причин не соглашаться с США, будь то торговые отношения, связь Макрона с Кремлем или не столь конфронтационный подход обеих стран к КНР. Макрон, заявивший в ноябре прошлого года о «смерти мозга» НАТО, не скрывал, кого он считает ответственным за распад альянса и растущее чувство замешательства среди партнеров и союзников США.

Ущерб, нанесенный Трампом, будет нелегко устранить

Но Париж и Берлин, как и вся Европа, реагировали не только на издевательства Трампа, его торговую тактику или то, как он раскалывает общество. Европейцы увидели, что его администрация наметила курс, отвергающий трансатлантические отношения безопасности и их центральную роль в глобальном взаимодействии США в целом. Байден откажется от неограниченной односторонности. Но даже при новом подходе ущерб, нанесенный Трампом, будет нелегко устранить, как и изменить мнение европейских лидеров о том, что их континенту все больше придется заботиться о себе самостоятельно.

Обхождение Трампа с союзниками США в Азии послужило серьезным сигналом для европейцев готовиться к дальнейшему ухудшению отношений в сфере безопасности. Несмотря на ядерную угрозу Северной Кореи и растущую мощь Китая, Трамп попытался превратить важнейшие союзы Америки с Южной Кореей и Японией в отношения с оплатой по факту. К счастью, Байден понимает то, чего не понимает Трамп: оборонительные пакты США с этими двумя странами поддерживали стабильность в Восточной Азии на протяжении 70 лет и хорошо окупались для США. Трамп рассматривал отношения с обоими государствами как «плохие сделки», и Байдену нужно будет убедить американцев отказаться от его «сделочной» дипломатии.

Более того, Трамп был не первым президентом США, который сильно полагался на ура-патриотическую риторику, и для Байдена может оказаться непросто вернуть джинна по имени «Сделаем Америку снова великой!» обратно в бутылку. И Южная Корея, и Япония могут подтвердить тот факт, что «Америка прежде всего» — это не просто лозунг. Соглашения о поддержке стран пребывания войск, определяющие условия присутствия США в каждом государстве, собирались пересмотреть в этом году. Но Трамп не раз грозился вывести войска США из обеих стран, если они не заплатят больше за «американскую защиту». Байдену придется много работать, чтобы восстановить доверие Японии и Кореи, поскольку он стремится продлить эти соглашения.

Фактически Южная Корея и Япония уже разделяют затраты на взаимную оборону и десятилетиями обеспечивают военное присутствие США в Восточной Азии. Республика Корея оплачивает более 40% операционных расходов размещенных там военных сил США; она также покрыла 92% переезда американского командования на новые объекты за пределами Сеула на сумму 10,7 млрд долларов, а также закупила военное оборудование США на миллиарды долларов. Со своей стороны, Япония предоставляет 2 млрд долларов ежегодно на содержание 54 тысяч военнослужащих США, она закупает 90% своей военной техники у американских компаний и выделила 19,7 млрд долларов (77% от общих затрат) на строительство трех основных баз.

В течение почти года официальные лица администрации Трампа требовали от своих южнокорейских коллег в четыре раза увеличить финансовую поддержку от их страны, которая сейчас составляет 1 миллиард долларов. Вдобавок к этому произошла утечка информации, что США могут вывести свои войска, а еще в июле имело место объявление о 12 тысячах американских военных, которые покинут территорию Германии. Очевидно, что администрации Байдена потребуется не только разработать новую стратегию переговоров, но и обновить гарантии безопасности США.

Даже с Байденом во главе нынешние напряженные политические отношения между Южной Кореей и Америкой (покинувшей предыдущие переговоры) означают, что обсуждения будут не из легких. Официальные переговоры в Японии начались в прошлом месяце, и у правительства есть время до марта 2021 года обновить соглашение. Представители министерства обороны Трампа посоветовали японским коллегам ожидать того же обхождения, что и с Южной Кореей. Байден, безусловно, изменит и этот сценарий. Но новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, вероятно, все еще ожидает трудных переговоров, хотя и без подхода «другого не дано», который вызывает сомнения в прочности американских гарантий безопасности.

Простое возвращение к отношениям с союзниками как с союзниками должно иметь большое значение для Байдена. Трамп не проявлял беспокойства по поводу политических последствий своей политики в Сеуле и Токио или ее влияния на политические судьбы президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В интересах безопасности оба лидера пытались потакать «стабильному гению» Трампа в течение последних трех лет и мало что от этого имели, кроме трудностей во внутренней политике. Избрание Байдена, несомненно, вызвало вздохи облегчения в Сеуле и Токио.

К сожалению, пагубное наследие Трампа переживет его уход. Поскольку все — от здравоохранения до изменения климата, требует внимания Байдена, внешняя политика наверняка отойдет на второй план, уступив внутренним приоритетам. Для союзников США терпение останется добродетелью. Чтобы исправить ошибки, совершенные за годы правления Трампа, потребуется время. Как выразился сам Трамп, уже с 1990 года он хотел перестроить систему оборонных соглашений США и радикально изменить роль Америки в мире. Трамп может быть патологическим лжецом, но в этом вопросе он сдержал слово.

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