«Сделали трепанацию черепа, шанс выжить — 1 из 1000» 6 12.11.2020, 16:07

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Роман Бондаренко

Что известно о состоянии избитого лукашистами минчанина на данный момент.

31-летний минчанин Роман Бондаренко находится в крайне тяжелом состоянии. Его задержали вечером 11 ноября на «площади Перемен»: затащили в бус, отвезли в РУВД, откуда доставили в больницу уже в бессознательном состоянии.

Бондаренко провели операцию, сегодня в больнице состоялся консилиум. О его результатах «Нашей Ниве» рассказали родственники:

«Было кровоизлияние в те отделы мозга, которые отвечают за жизненно важные процессы организма. Там была очень большая гематома, пришлось делать трепанацию черепа, чтобы снять давление на мозг.

Теперь Роман в критическом состоянии. Шансы выжить оценивают как 1 из 1000.

Ему нужно делать еще одну операцию. Но делать ее сейчас, пока Роман в таком состоянии, невозможно. Он ее не перенесет.

Врачи сказали, что сейчас нужно просто ждать, может быть, Роману все же хоть немного станет лучше.

Бывали случаи, когда люди выживали после такого, но редко. По словам медиков, 10 лет назад он бы точно умер, сегодня же шансы все же остаются. «Мы делаем все возможное и даже больше», — говорят врачи».

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