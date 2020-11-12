В Литве считают, что Брюссель мог бы назвать Украину кандидатом в ЕС в 2027 году 12.11.2020, 16:14

Это могло бы мобилизовать Киев на пути к дальнейшим реформам.

Европейский Союз мог бы огласить Украину кандидатом на вступление в ЕС до 2027 года. Это же прописано в инициативе бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса "Украина-2027", сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" посол Литвы Вальдемарас Сарапинас.

Он отметил, что основная цель "Украина 2027" - объединить все усилия ЕС вокруг помощи Украине в вопросе реформ и росте экономики.

"Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС ", - сказал Сарапинас.

По его мнению, это должно бы мобилизовать Украину на пути к дальнейшим реформам.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил Сарапинас.

Сарапинас напомнил и о том, что в середине 2021 в Вильнюсе должна состояться уже четвертая по счету конференция по вопросам Украины.

Соглашение об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, подписанное в 2014 году, является основным инструментом сближения Украины и ЕС, для содействия более глубоким политическим связям, укреплению экономических связей и уважению общих ценностей. Приоритетные реформы включают борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, конституционные и избирательные реформы, улучшение делового климата и энергоэффективности, а также реформу государственного управления и децентрализацию.

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