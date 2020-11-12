Весь мир поздравляет мэра маленького японского городка с победой в американских выборах 3 12.11.2020, 16:32

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Его зовут Джо Бай Ден.

73-летний Ютака Умэда, мэр небольшого японского города Ямато, стал наверное самым известным главой городка, ведь о нем узнал весь мир.

Неожиданно для себя однажды он проснулся знаменитым. Его имя было в топе Твиттера, а поздравлений с победой приходило больше, чем жителей в городе, которым он управляет, пишет «Новое время» со ссылкой The Guardian.

Причем поздравляли его с победой на выборах в США. Как так получилось? Дело в том, что фамилия мэра Ямато — Умэда — состоит из двух иероглифов: 梅田. Их можно произносить и как «умэ» — «да», и как «бай» — «дэн». А иероглиф 穣 можно прочитать как «Ютака», а можно — как «Джо». Вот и получается, что японским городком Ямато управляет Джо Бай Ден.

Умэда рассказал, что сначала очень удивился своему попаданию в тренды. Но признался, что на выборах отдавал предпочтение именно Байдену — и рассказал, что хотел бы с ним встретиться, чтобы представиться как «Байден из Кумамото», а также призвать всех «есть овощи».

Yutaka Umeda, the mayor of a small town in Kumamoto, was catapulted into Internet stardom when someone discovered his name had an alternative pronunciation:



穣 (Jo) 梅田 (Baiden) pic.twitter.com/PyW7itdz1q — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) November 9, 2020

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