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Весь мир поздравляет мэра маленького японского городка с победой в американских выборах

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  • 12.11.2020, 16:32
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Весь мир поздравляет мэра маленького японского городка с победой в американских выборах

Его зовут Джо Бай Ден.

73-летний Ютака Умэда, мэр небольшого японского города Ямато, стал наверное самым известным главой городка, ведь о нем узнал весь мир.

Неожиданно для себя однажды он проснулся знаменитым. Его имя было в топе Твиттера, а поздравлений с победой приходило больше, чем жителей в городе, которым он управляет, пишет «Новое время» со ссылкой The Guardian.

Причем поздравляли его с победой на выборах в США. Как так получилось? Дело в том, что фамилия мэра Ямато — Умэда — состоит из двух иероглифов: 梅田. Их можно произносить и как «умэ» — «да», и как «бай» — «дэн». А иероглиф 穣 можно прочитать как «Ютака», а можно — как «Джо». Вот и получается, что японским городком Ямато управляет Джо Бай Ден.

Умэда рассказал, что сначала очень удивился своему попаданию в тренды. Но признался, что на выборах отдавал предпочтение именно Байдену — и рассказал, что хотел бы с ним встретиться, чтобы представиться как «Байден из Кумамото», а также призвать всех «есть овощи».

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