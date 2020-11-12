Эксперт: Россия утратила ведущую роль в поставках газа и нефти в Турцию 5 12.11.2020, 17:33

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фото с сайта: ukrinform.ru

Стамбулу удалось в последние годы провести эффективную диверсификацию.

Об этом заявил директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Джагаптай в рамках дискуссии Львовского форума по безопасности, сообщает Укринформ.

«С 2014-15 годов, когда Турция многое осознала в отношении импорта природного газа и нефти из России (так же как и из Ирана), она диверсифицировала его. Да, был построен «Турецкий поток», предназначенный для транспортировки российского газа в обход Украины, но он на самом деле не используется. Зато Турция активно использует трубопровод из Азербайджана», — отметил Джагаптай.

Он подчеркнул, что Россия больше не доминирует в поставках энергоносителей в Турцию.

«У Турции уже нет больших надежд на Россию в вопросе импорта природного газа и нефти, поэтому она продолжит диверсифицировать источники поставок энергоносителей», — пояснил эксперт.

Как сообщала группа ИС, по итогам третьего квартала текущего на экспорте нефти российская экономика заработала 15,3 млрд. долларов, что вдвое меньше, чем за тот же период год назад.

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