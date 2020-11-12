Правящая партия и оппозиция Грузии начали переговоры 1 12.11.2020, 17:51

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Посредниками выступают ЕС и США.

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные силы встретились для переговоров в резиденции посла США, чтобы договориться о выходе из кризиса после парламентских выборов.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Кроме американского посла Келли Дегнана, на встрече присутствовали также руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.

Среди оппозиции - представители всех сил, преодолевших проходной барьер в 1% - "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Лила", "Гирчи", "Альянс патриотов", "Граждане" и "Лейбористская партия".

"Грузинскую мечту" представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Это первые переговоры власти и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.

Напомним, на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

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