Правящая партия и оппозиция Грузии начали переговоры

Правящая партия и оппозиция Грузии начали переговоры1
- 12.11.2020, 17:51
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Посредниками выступают ЕС и США.
Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные силы встретились для переговоров в резиденции посла США, чтобы договориться о выходе из кризиса после парламентских выборов.
Об этом сообщает "Грузия Онлайн".
Кроме американского посла Келли Дегнана, на встрече присутствовали также руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.
Среди оппозиции - представители всех сил, преодолевших проходной барьер в 1% - "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Лила", "Гирчи", "Альянс патриотов", "Граждане" и "Лейбористская партия".
"Грузинскую мечту" представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Это первые переговоры власти и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.
Напомним, на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.