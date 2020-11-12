Биткоин подорожал до максимума с 2018 года 1 12.11.2020, 18:41

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За последнюю неделю стоимость криптовалюты выросла на 11%.

Стоимость одного биткоина 12 ноября 2020 года превысила 16 тысяч долларов. Уже трое суток цена не опускается ниже 15 тысяч. Криптовалюта подорожала до максимума почти за три года, свидетельствуют данные торгов, передает korrespondent.net.

За сутки стоимость биткоина выросла еще на 4%, а за последнюю неделю - на 11%. В целом цена начала расти еще с сентября и за последние месяцы курс вырос на 63%. С начала года стоимость монеты выросла на 124%.

Однако, как напоминают эксперты, в течение пандемии криптовалюта падала до минимума в 3,7 тысяч долларов.

Также выросла и рыночная капитализация данной криптовалюты – 297 миллиардов долларов, отмечает Decrypt.

По мнению специалистов, на курс криптовалюты повлияли, прежде всего, инвестиции. Так, например, компания, предоставляющая бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные услуги Microstrategy вложила в биткоин 450 миллионов долларов, а технологическая компания Square - 50 миллионов.

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