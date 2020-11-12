Роддом № 2 в Минске переведут под лечение больных коронавирусом? 2 12.11.2020, 18:47

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что об этом известно.

В редакцию tut.by обратились читатели, они сообщают о том, что роддом № 2 планируют перепрофилировать для лечения пациентов с COVID-19. Что об этом известно?

Читатели сообщают, что городской клинический родительный дом № 2 на улице Бельского планируют перепрофилировать под учреждение для лечения больных с COVID-19. Напомним, спецификой роддома считается то, что здесь принимают преждевременные роды.

Кристина три дня находится в роддоме № 2, по ее словам, утром персонал роддома сообщил, что пациенток переведут в другое место, а тех, кого можно выписать, выпишут.

— Но тут много людей, которые должны проходить несколько дней терапию, например, если был аборт. Все в шоке, потому что сначала говорят, что выпишут, потом — что не выпишут. Доктор сказала, что нас переведут в 7-й или 5-й роддом, но решение пока не принято. Ничего не известно, поэтому у нас есть вопросы, почему все делается так экстренно и нет никаких комментариев? — рассказывает пациентка.

По словам Кристины, некоторые палаты уже освободили и выписали женщин, а в роддоме ждут распоряжений от руководства.

— Не хотелось бы никуда перемещаться, потому что, например, завтра важная процедура, после которой надо находиться в состоянии ну если не покоя, то хотя бы не в состоянии стресса — никуда не переезжать, — говорит пациентка и поясняет, что при переезде необходимо будет заново оформлять все документы.

Днем в телеграм-канале «Белые халаты» появилась неподтвержденная информация о рассылаемом письме в учреждения здравоохранения Минска «О временном прекращении госпитализации в УЗ «ГКРД № 2». Письмо подписано первым заместителем председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрием Чередниченко.

В документе сказано, что с 12 ноября роддом № 2 прекращает госпитализацию пациентов до особого распоряжения, а в течение двух суток пациентов необходимо перевести в другие учреждения здравоохранения. Роддом должны подготовить к работе как «инфекционная больница» для взрослых с заболеванием COVID-19.

фото: телеграм-канал «Белые халаты»

В городском клиническом родильном доме № 2 нам подтвердили информацию о том, что роддом планируют перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19.

— Ждем приказ из комитета по здравоохранению Мингорисполкома, приказа пока нет, — сообщили в роддоме и порекомендовали обратиться в комитет.

В комитете по здравоохранению не смогли дать комментарий. За подробностями мы обратились в Минздрав, когда появится их ответ, мы его опубликуем.

В каких больницах в Минске сейчас лечат COVID-19

Напомним, в Минске с 23 октября перепрофилирована 2-я городская клиническая больница для лечения пациентов с пневмонией и инфекцией COVID-19. Также на период подъема заболеваемости инфекцией COVID-19, пациентов принимают инфекционная клиническая больница Минска и детская инфекционная клиническая больница.

Кроме того, пациентов с COVID-19 госпитализируют в 3-ю городскую больницу имени Е. В. Клумова (терапевтический корпус), 4-ю больницу (терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение), 5-ю больницу (неврологический корпус и корпус № 1) и 6-ю городскую больницу (терапевтический корпус), в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П. И. Машерова.

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