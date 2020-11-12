Ольга Барабанщикова: Салей бы сегодня не молчал по поводу ситуации в Беларуси, он не был трусом 1 12.11.2020, 19:03

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Фото: instagram/barabusik

Нынешние же белорусские хоккеисты и футболисты оказались трусами.

Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова, ставшая гостем нового выпуска программы на YouTube «жизнь-малина», рассказала о том, что Руслан Салей не молчал бы по поводу ситуации в Беларуси, передает «Трибуна».

Руслан Салей погиб в авиакатастрофе вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года.

– В Минске на Кубке федерации меня познакомили с Русланом Салеем. Кстати, он тогда еще не был в Америке. Через некоторое время он попал в НХЛ. И вот нас познакомили. Я подумала: «Ну какой-то средний хоккеист». Потом он звонил пару раз, приглашал пообедать. Но как-то не получилось. А потом уже встречались в Америке.

Руслан очень любил японские рестораны. Он несколько раз учил меня пить напиток, когда в пиво добавляешь сакэ.

– У нас это называется «Подводная лодка»

– А, да? (смеется) Просто улетаешь после этого! Потом несколько раз на игры приглашал и после игр мы встречались. Он знакомил меня с хоккеистами также. Руслан – просто добряк. У нас день рождения был в один день.

У меня впечатление о нем – просто добрый мишка. Я не слышала никогда, чтобы он о ком-то плохо что-то сказал. Он как будто бы готов был приютить весь мир и дать поделиться своим теплом. Он просто какой-то нереальный.

– Есть мнение, что в нынешней ситуации, которая у нас сейчас сформировалась в стране, Руслан бы не молчал.

– О! Я уверена, что он бы не молчал. Потому что фраза «трус не играет в хоккей», это не про хоккеистов, которые у нас сейчас. Но это про Руслана. Я уверена. Он бы не молчал. Он не был трусом. Он был пошел своими большими плечами и говорил бы все, как есть.

– У тебя было или есть знакомство с Александром Глебом?

– Было.

– Вы поддерживаете какие-то отношения?

– Нет-нет. Уже давно. Давно разошлись наши дорожки. У Саши уже давно своя замечательная семья.

– Молчание футболистов ты как расцениваешь?

– Так же, как и хоккеистов. Только хоккеисты вот лично для меня были более мужественными. Мне казалось, что им не страшно ничего. Они сильные, храбрые. Я так думала. Но оказывается, что не такие. Поэтому для меня лично это большое разочарование. Как, думаю, и для многих. Ну а футболисты тоже. Ну что тут скажешь? Мне кажется, что и так все понятно. Они получат такую же поддержку от народа как они поддерживают людей сейчас. Мне кажется, что нужно говорить про тех людей, которые действительно заслужили уважение. Потому что их столько! Посмотри вот на эту солидарность. Сколько людей не думают только о себе. Сколько людей мне говорят: «Ну чего тебе плохо что ли живется?». Нет! Мне очень неплохо живется, но мне хочется, чтобы моя дочь росла в свободной стране. Чтобы она могла высказываться, ходить с флагом, если ей захочется, шить сарафан себе из этого флага. Мне хочется, чтобы ты не боялся, если ты скажешь что-то не так. Мне хочется, чтобы наши дети не стремились выехать учиться за границу, потому что там больше платят. Все эти чиновники, которые говорят, что у нас все замечательно… Их дети учатся где? Практически все учатся за границей.

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