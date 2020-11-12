Князь Матей Радзивилл: Лозунг «Свободные со свободными» актуален сейчас как никогда 12.11.2020, 19:15

фото: tut.by

Потомок Радзивиллов выразил солидарность с белорусами.

На своей странице в Facebook князь Матей Радзивилл, прямой потомок несвижской линии рода, рассказал о протестах в Беларуси. Он поместил изображение герба восстания 1861-63 годов с надписью «Свободные со свободными. Равные с равными».

«Лозунг всегда актуален, и сейчас, как никогда, когда наши братья-белорусы продолжают мирные протесты и сталкиваются с жестоким подавлением протестов, их избивают и сажают в тюрьмы. Многие протестующие используют старинный символ «Погоня». Сегодня мы живем в разных странах, и так будет и дальше, но общая история и наследие останутся».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».