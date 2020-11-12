За последние годы в Украину иммигрировали более 50 тысяч россиян 2 12.11.2020, 19:31

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фото: alexandr blinov

Свыше 19 тысяч стали украинскими гражданами.

За десять месяцев текущего года 2 857 граждан Российской Федерации получили разрешение на иммиграцию в Украину, сообщила Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) на запрос DW. Всего, по словам украинских миграционных властей, в этом году 8 932 иностранцев подали свои прошения на иммиграцию. Из этого числа россияне составляют 32 процента.

В целом, по информации ГМСУ, с 2014 года до 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили 51 779 граждан Российской Федерации. По годам цифры выглядят так: в 2014 году получили право на иммиграцию в Украину 15 571 россиянин, в 2015 - 9 830 человек, в 2016 - 8 049, в 2017 - 6 823, в 2018 - 5 868 и в 2019 - 4 781. Данные охватывают период с 2014 года, времени аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Военные действия, а позже и карантинные меры из-за пандемии серьезно усложнили миграцию граждан обеих стран.

Кто может иммигрировать в Украину

В статье 4 Закона Украины "Про иммиграцию" перечислены тринадцать оснований, по которым иностранцы могут подавать прошения. Таким правом обладают, например, деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины, высококвалифицированные специалисты, лица, инвестировавшие в экономику Украины не менее 100 тысяч долларов США, прямые родственники граждан Украины, лица, которые имеют право на приобретение украинского гражданства по территориальному происхождению, а также прослужившие в Вооруженных Силах Украины не менее трех лет. Кстати, иностранцам-добровольцам правительство Украины в 2019 году даже упростило порядок подачи документов на иммиграцию.

Иностранцы, принимавшие участие в вооруженных столкновениях в Донбассе на стороне Украины, не только получают право на законное проживание и работу, но и часто становятся ее гражданами. Так, в 2019 году украинский президент Владимир Зеленский предоставил гражданство четырнадцати иностранцам, воевавшим за Украину, среди которых россияне Юрий Савилов и Юлия Толопа.

Новые граждане Украины

Согласно данным Государственной миграционной службы Украины, с 2014 года до 1 ноября 2020 года гражданами Украины стали 19 304 россиянина. Самое большое число, 11 860 человек, получили украинский паспорт по праву территориального происхождения, то есть они сами либо их родственники родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории современной Украины, либо иных ее государственных формирований в 20-ом веке, например, в Украинской Народной Республике.

Среди известных россиян, ставших украинскими гражданами, дочь Егора Гайдара - Мария. Она получила украинский паспорт в 2017 году, была советником президента Порошенко на общественных началах. В конце 2016 года стал украинским гражданином и экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, погибший вскоре в Киеве от руки наемного убийцы.

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