Нефтедоллары покинули Россию 1 12.11.2020, 19:53

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Сырьевые корпорации РФ начали прятать валюту на Западе.

В октябре российская экономика столкнулась с новой мощной волной вывоза капитала.

Чистый отток составил 8,8 млрд долларов и стал рекордным с мая, следует из предварительных данных ЦБ по платежному балансу, передает finanz.ru.

По сравнению с сентябрем скорость оттока увеличилась почти в 9 раз, с начала года накопленным итогом он достиг 44,4 млрд долларов и в 1,7 раза превысив прошлогодний показатель.

Масштабы оттока уже превышают возможности российской экономики. В октябре «вывоз капитала» съел почти 90% профицита торгового баланса (10,1 млрд долларов). Если же учесть другие валютные потоки, то финансовая система де-факто оказалась в состояние долларового голода.

Так, чистый приток валюты по текущему в страну (профицит платежного баланса) составил 5,8 млрд долларов в октябре и 29,9 млрд - с начала года. Отток капитала превысил эту условную «валютную прибыль» экономики на 53% и 46% соответственно.

Дыру в валютном балансе экономике латает центробанк, продающий валюту из ЗВР - 2,5 млрд долларов в октябре и почти 15 млрд - с начала года. В минувшем месяце ему немного помогли иностранные инвесторы, которые принесли 0,6 млрд долларов на рынок госдолга.

Детальная статистика ЦБ РФ по валютным потокам в страну и из нее доступна пока только за третий квартал. В комментарии к ней регулятор указывал: если в прошлом году отток капитала происходил за счет погашения внешнего долга банками, то в этом его формирует «нефинансовый сектор», который «аккумулирует иностранные активы».

В переводе с языка ЦБ это означает, что вывоз капитала осуществляет крупный бизнес, который копит валюту за рубежом. Один из возможных вариантов заключается в том, что экспортеры - а это прежде всего сырьевые корпорации - по каким-то причинам избегают зачисления валютной выручки на счета в российских банках, поясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Формально это также считается оттоком капитала, напоминает он.

Ускорения вывоза в октябре «стало неприятным сюпризом» после того, как в третьем квартале он было стабилизировался: обычно за этим процессом кроется «низкое доверие», рассуждает экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Впрочем, успокаивает он, часть оттока октября можно объяснить разовыми факторами: во-первых 2,5 млрд долларов ушло из страны в виде дивидендов Сбербанка в адрес иностранных держателей его акций; во-вторых 1,1 млрд долларов купили нерезиденты на валютном рынке в 28-30 октября на фоне глобального бегства от риска в преддверии выборов в США.

Кроме того, не исключено, что октябрьская девальвация разбудила интерес к валюте у населения. Наконец, часть оттока могла стать результатом изменения налоговых соглашений с офшорами (Кипром и Мальтой) и грядущим повышением НДФЛ на высокие доходы, считает Долгин: в преддверии закручивания гаек состоятельные россияне предпочли спрятать деньги за рубежом.

«При таком большом вывозе капитала в условиях, когда у банковского сектора не осталось свободной валютной ликвидности для компенсации этого вывоза до конца года рубль не имеет большого потенциала для укрепления», - отмечает Порывай.

Снижения доллара до 75 рублей и ниже придется ждать до первого квартала 2021 года, считает он: зимой отток валюты на импорт сезонно сокращается, и банковская система сможет восстановить запасы валютной ликвидности.

Кроме того, новости о появлении вакцины от Pfizer породили сильные ожидания, что «в самое ближайшее время начнется массовая вакцинация эффективным препаратом».

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