BMW представила авто с исчезающими царапинами 12.11.2020, 20:18

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Фото: BMW Group

Новый электрокар BMW iX должен стать конкурентом Tesla Model X.

Автоконцерн BMW AG представил электрический кроссовер BMW iX. Он должен стать конкурентом Tesla Model X. Об этом сообщает Reuters.

Автомобиль BMW iX будет иметь запас хода в 480 км, в режиме WLTP автомобиль сможет проехать 600 км. Автомобиль имеет мощность более 500 л.с. Вместо радиаторной решетки установлена специальная панель. В ней размещены камеры, датчики, радар и цифровые функции.

Автомобиль также способен к регенерации покрытия. При комнатной температуре за 24 часа на нем исчезают мелкие царапины. Такой эффект достигается за счет специального полиуретанового покрытия.

Технология быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор BMW iX от 10% до 80% менее чем за 40 минут. Зарядка до 100% от обычной сети занимает 11 часов.

Фото: BMW Group

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