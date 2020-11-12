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Люди несут цветы к муралу на «площади Перемен»

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  • 12.11.2020, 20:45
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Люди несут цветы к муралу на «площади Перемен»
фото: tut.by

Белорусы приходят на «площадь Перемен» почтить память убитого милиционерами Романа Бондаренко.

Люди несут и везут цветы к муралу на «площади Перемен», что в квартале между улицами Червякова, Каховской и Сморговским трактом в Минске. Оттуда вчера вечером забрали Романа Бондаренко, которого впоследствии в Центральном РУВД отдали скорой помощи в бессознательном состоянии. Сегодня вечером он умер.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал tut.by.

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