Греция придумала способ поправить состояние экономики во время пандемии 12.11.2020, 21:45

1,446

Речь идет о налоговой скидке в размере 50% на доход для тех, кто переедет и станет налоговым резидентом.

Власти Греции придумали способ поправить состояние собственной экономики и заработать на пандемии коронавируса, из-за которой работники по всему миру переходят на удаленку. Речь идет о налоговой скидке в размере 50 процентов на доход для тех, кто переедет и станет налоговым резидентом, сообщает CNBC.

Советник премьер-министра по финансовым вопросам Алекс Пателис объяснил, что работники, которых он назвал «цифровыми мигрантами», могут переехать сами по себе или же им предложат перевестись компании. Срок скидки составляет до семи лет, воспользоваться предложением можно будет только в 2021 году.

Резидентство является обязательным условием, но только в том случае, если за последние восемь лет получатель льготы не был резидентом в течение семи из них. А вот каких-либо ограничений на доход или сферу занятости не предусмотрено.

Законопроект предполагается принять до конца текущего года. С его помощью власти хотят не только привлечь специалистов, но и вернуть хотя бы некоторых из тех 800 тысяч греков, которые на фоне многолетнего долгового кризиса покинули страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».