Убийц к ответу! Не забудем, не простим!17
- 12.11.2020, 21:52
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Завтра, в пятницу, в 12-00, центральные улицы и площади наших городов.
Каратели Лукашенко убили нашего товарища Романа Бондаренко. Ему был всего 31 год. Это уже не первый погибший от рук оборотней в погонах. Терпеть больше нельзя. Если промолчим сейчас — убитых будут сотни и тысячи. По роковому стечению обстоятельств Роман срочную службу проходил в печально известной бригаде спецназа внутренних войск в/ч 3214.
Сотрудники милиции, внутренних войск и армии, задумайтесь об этом! Убитым может оказаться каждый из вас и любой из ваших родных, знакомых, соседей. Пора остановить насилие.
Ряд телеграм-каналов призвал миничан выйти завтра на проспект Независимости в 12-00! Мы должны потребовать найти и наказать убийц Романа Бондаренко и других граждан Беларуси.
Граждане Беларуси, завтра в 12-00, выходите на центральные улицы и площади своих городов. Такое прощать нельзя.
Вечная память герою!