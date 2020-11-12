Убийц к ответу! Не забудем, не простим! 17 12.11.2020, 21:52

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Фото из социальных сетей

Завтра, в пятницу, в 12-00, центральные улицы и площади наших городов.

Каратели Лукашенко убили нашего товарища Романа Бондаренко. Ему был всего 31 год. Это уже не первый погибший от рук оборотней в погонах. Терпеть больше нельзя. Если промолчим сейчас — убитых будут сотни и тысячи. По роковому стечению обстоятельств Роман срочную службу проходил в печально известной бригаде спецназа внутренних войск в/ч 3214.

Сотрудники милиции, внутренних войск и армии, задумайтесь об этом! Убитым может оказаться каждый из вас и любой из ваших родных, знакомых, соседей. Пора остановить насилие.

Ряд телеграм-каналов призвал миничан выйти завтра на проспект Независимости в 12-00! Мы должны потребовать найти и наказать убийц Романа Бондаренко и других граждан Беларуси.

Граждане Беларуси, завтра в 12-00, выходите на центральные улицы и площади своих городов. Такое прощать нельзя.

Вечная память герою!