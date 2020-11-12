Госсекретарь США выступил с критикой режима Лукашенко 9 12.11.2020, 22:14

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Майк Помпео призывает режим узурпатора освободить политзаключенных.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг выступил с критикой властей Беларуси за то, что они продолжают удерживать под стражей более 100 оппозиционных активистов.

«США осуждает продолжающееся задержание политических заключенных в Беларуси. Более 100 политических заключенных сейчас находятся под стражей за осуществление прав человека и фундаментальных свобод путем мирного участия в протестах, призывов к свободным и честным выборам и отстаивания национального диалога с целью положить конец нынешнему кризису», - приводятся слова Помпео в пресс-релизе госдепа.

Он напомнил, что эти лица - среди тысяч других жителей Беларуси, которые столкнулись с неправомерными задержаниями в ходе попыток режима подавить протесты.

Также Помпео вновь призвал власти Беларуси снизить напряженность, прекратив использовать насилие против протестующих, отпустить всех политических заключенных и протестовавших и вступить в диалог с белорусской оппозицией.

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

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