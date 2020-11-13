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«Слабовики, мы вас проклинаем и презираем!»

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  • 13.11.2020, 8:03
  • 6,857
«Слабовики, мы вас проклинаем и презираем!»
Роман Бондаренко
Фото из социальных сетей

Эмоции у белорусов бьют через край.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо читателя, написанное в связи с гибелью Героя Беларуси Романа Бондаренко, убитого силовиками на «площади Перемен».

«Я бы хотел написать для всех белорусов, - пишет читатель. - Вы - молодцы! Я горжусь каждым из вас! Вы бесстрашные, сообразительные, бескорыстные, щедрые. Вы мудрые, сильные. Вы заставили весь мир восторгаться собой! Все знают, что «Беларусь мае быць вольнай!».

Отдельный «привет» слабовикам! Мы вас не боимся! Мы вас презираем! Мы вас проклинаем! Но не боимся! Всех не посадите и не убьете! Жыве Беларусь!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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