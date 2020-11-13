Папа Римский благословил Байдена 13.11.2020, 8:19

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Понтифик призвал нового президента США действовать по трем направлениям.

Папа Римский Франциск провел телефонные переговоры с демократом Джо Байденом, который победил на выборах президента США.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что во время разговора, Папа Римский призвал Байдена бороться на новом посту с изменениями климата, мигрантским кризисом и бедностью.

Также понтифик благословил Байдена, за что новоизбранный президент США поблагодарил Франциска.

Лидер демократов также отметил роль Папы Римского в «достижении мира, примирения и всеобщей приверженности гуманизму на мировой арене».

7 ноября американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение и планирует оспаривать результаты президентских выборов, в частности, в Пенсильвании, — по его словам, там сфальсифицировали «десятки тысяч голосов». Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил о «массовом иске в масштабах всей страны».

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