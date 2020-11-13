Иван Пинигин: Сегодня всех переполняет гнев против человека, проливающего кровь белорусов

Иван Пинигин: Сегодня всех переполняет гнев против человека, проливающего кровь белорусов3
- 13.11.2020, 8:31
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Сделаем все, чтобы виновные не ушли от ответственности.
Режиссер Купаловского театра Иван Пинигин прокомментировал в «Фейсбуке» трагическую гибель Героя Беларуси Романа Бондаренко, убитого лукашистами:
«Произошло непоправимое — убили Романа Бондаренко, жителя Площади Перемен.
Мне сложно выразить словами боль от произошедшего и презрение к участникам очередного преступления против людей.
Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Романа. Это невероятно горькая потеря, и вся страна скорбит с вами.
Роман стал новой жертвой режима, и это чудовищная трагедия, ведь диктатура неизбежно падет, а жизнь молодого прекрасного парня уже не вернуть.
Уверен, сегодня всех переполняет гнев и возмущение тем, как один человек ради удержания власти проливает кровь безоружных людей и пачкает этими преступлениями всех своих «красавцев».
Роман Бондаренко навсегда останется в наших сердцах как человек свободный, гордый, истинный и отважный. Именно таких стремится уничтожить власть. Но именно такие люди ее и свергнут.
Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы добиться наказания всех виновных, чтобы добиться наказания виновных в нашей стране и создать механизм для их международного уголовного преследования. Никто не уйдет от ответственности за прерванные жизни, за покалеченных людей, за боль и слезы белорусов, которые каждый день борются за свою свободу.
Призываю завтра в 12:00 почтить память Романа минутой молчания всей страной. На одну минуту, остановить машины и подать сигнал, встать из-за стола в офисе, из-за станка в цеху, оторваться от телевизора, и просто встать, помолчать минуту и почтить память убитого».