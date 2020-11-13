Медики назвали предметы, которых нельзя касаться из-за COVID-19 13.11.2020, 8:51

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Эксперты проанализировали поведение вируса на различных поверхностях.

По словам экспертов, больше всего вирусов собирают ручки холодильников в продуктовых магазинов.

На втором месте по риску заражения коронавирусом находятся ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы, сообщает cursorinfo.co.il.

Затем по степени опасности следуют кнопки в лифтах, поверхности столиков в кафе с кондиционерами, ручки дверей и кнопки домофонов в жилых зданиях.

Потенциальная возможность подхватить вирус существует, если потрогать предмет, а потом коснуться рукой рта, носа или губ.

Приходя в чужой дом, лучше не есть из домашней посуды, так как на ней иногда остаются следы слюны. Также желательно хорошо мыть руки после дверных ручек, которые считаются одними из наиболее загрязненных вещей в жилище. Делать уборку лучше с использованием спиртосодержащих средств.

Если в квартире проживает заболевший COVID-19, необходимо выделить ему отдельную посуду и средства личной гигиены, по возможности переселить в отдельную комнату. Если в доме есть зараженные или приходят гости, важно почаще устраивать проветривание, чтобы снизить концентрацию вируса. Вытяжку и системы вентиляции при этом нужно периодически мыть.

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