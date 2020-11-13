«Вы, берущие в руки дубинки, захлебнетесь в людской ненависти» 4 Екатерина Шпока

13.11.2020, 8:58

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Фото: tut.by

Знайте это.

Когда я стояла в женских цепях в середине августа, мало кто из девочек мог сдерживать подкатывающий к горлу ком, от трогательности того, как у огромных мужиков, сигналящих нам, дрожат подбородки. От гордости за нас. Как женщины почти вываливались из этих машин, так они нам махали, ревели, выкрикивали слова поддержки. Так, как умеют женщины. Такая надежда в меня вселилась тогда , так я сильно поверила, что вот-вот мы вызволим наших политзаключенных, выберем нового президента, начнем строить нашу свободную страну. Я думала, что вот-вот убийства расследуют , что вот-вот накажут самых жестоких , что начнет вырисовываться картина справедливости. Я просто жила только этими мыслями. Просто мне это снилось. В моем сердце было столько любви , столько храбрости, надежды. Я готова была простить всех, кто «недопонял приказ», кого «испугал страх потери жилья и работы», кто «сильно любит свою работу». Я всем сердцем готова была всех этих людей понять.

А потом началось то, что началось. И привело нас к тому, что мы имеем сегодня.

Пройдя эти сто дней протестов в моем сердце только ярость и ненависть. Я не готова простить или понять больше ни одного человека, называющего себя «сотрудником каких-то там органов», я просто задыхаюсь от этого испепеляющего чувства ненависти к ним. Я хочу отомстить , хочу наказать , хочу чтобы их матери узнали боль матерей Шутова, Шишмакова, Тарайковского, Кривцова, Вихора.

Сегоня мама Романа Бондаренко, которого забили до смерти, узнает, что значит ад на земле. И я хочу чтобы люди, которые берут в руки дубинки и садятся в свои бусы знали - вы захлебнетесь в людской ненависти. Я никогда не знала , что можно так сильно ненавидеть. Одно желание я испытываю сегодня - желание ваших самых чудовищных мук.

Екатерина Шпока, «Фейсбук»

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