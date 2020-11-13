Врач больницы №1 в Бресте поставил на место хама из МВД 13.11.2020, 9:20

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Силовик решил, что его должны принимать без очереди.

Вопиющий случай произошел в Бресте в Городской больнице №1. Данная больница перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

В приемом отделении сидело много пациентов (около 30). Среди них был сотрудник МВД, который стал возмущаться, что его долго не принимают. Вышел врач, сказал что пациентов много, но они стараются.

Сотрудник МВД начал хамить, кричать, что его должны принять без очереди. На что врач ответил, что такого правила нет, и он не может бросить всех остальных людей, которые тоже долго сидят в очереди и понимающе терпят.

МВДшник начал орать, и доктор, не выдержав, сказал: «Так разгоните всех дубинками, у вас это хорошо получается».

«Силовик кинул направления и ушел. Накатал огромную жалобу и теперь во главе со своим МВДшным начальством добиваются наказания врача в виде изъятия диплома и запрета на медицинскую деятельность из-за неоказания медицинской помощи.

На 5-минутках в других больницах уже прочитали нотацию, что так делать нельзя и ментам у нас везде дорога.

Главный врач - Бабич Эдуард Васильевич уж очень боится потерять свое депутатское кресло, которое занимает с 2018 года, поэтому медперсонал щемит нещадно.

Говорит, что кого увидит на акции, тот сразу на увольнение. А когда больницу перепрофилировали под ковид, кинул фразу, что теперь ставьте шлюзы за свои деньги, раз государство плохое.

Мы в свою очередь просим доктора написать нам, чтобы помочь всеми возможными способами. Такой беспредел уже не прокатит», - пишет телеграм-канал.

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