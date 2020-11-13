Владимир Бережков: Не знаю, за что хвататься — то ли за свечку, то ли за автомат

Владимир Бережков: Не знаю, за что хвататься — то ли за свечку, то ли за автомат24
- 13.11.2020, 9:37
- 10,307
Душа с тобой, Роман Бондаренко!
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков написал в «Фейсбуке» отчаянный пост в связи со смертью Героя Беларуси Романа Бондаренко, убитого лукашистами, приехавшими во двор «Площади перемен».
«Я тоже служил в 3214, где в 80-х нас учили стрелять мимо мирных граждан, бить «воинствующую мерзость» и быть мужчинами. И вот теперь трясет, не знаю, за что хвататься — то ли за свечку, то ли за автомат... Душа с тобой, однополчанин», — написал Владимир Бережков.