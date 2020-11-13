Новость о гибели Романа Бондаренко – на первых страницах зарубежных СМИ 21 13.11.2020, 9:43

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Роман Бондаренко

Зверства режима Лукашенко всколыхнули весь мир.

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11-го неизвестные в масках приехали на площадь Перемен срезать бело-красно-белые ленты.

Роман был в числе жильцов близлежащих домов, которые вышли к непрошенным гостям. Его затолкали в бус и увезли в РУВД, откуда он попал в больницу в бессознательном состоянии.

Вечером, когда стало известно о смерти Романа, к его дому пришли тысячи минчан с цветами и свечами.

«Салідарнасць» подготовила обзор зарубежной прессы, сообщивших о событиях в Минске.

Русская служба ВВС цитирует белорусские независимые СМИ и порталы, приводит видеообращение сестры погибшего, а также публикует официальную информацию пресс-службы МВД.

Украинская правда называет людей, избивших Романа Бондаренко «титушками». Издание вкратце сообщает о случившемся в Минске и о акции солидарности и памяти у дома Романа.

Польская газета Wyborcza не только сообщает о смерти избитого силовиками минчанина, но и о сегодняшней ситуации в Беларуси в целом. Об аресте Ольги Хижинковой, о массовых задержаниях и избиениях демонстрантов, о пытках в СИЗО и многочасовом стоянии задержанных у стен РУВД.

Rzeczpospolita сообщает своим читателям подробности случившегося и цитирует комментарий Светланы Тихановской, которая обвинила в гибели Романа Бондаренко режим Лукашенко: «Понимаем, что эта кровь — на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней белорусов».

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