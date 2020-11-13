Фашисты из ГАИ разбивали машины людей, приехавших почтить память Романа Бондаренко 16 13.11.2020, 10:08

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Для лукашистов нет ничего святого.

Вчера на акцию памяти о Герое Беларуси Романе Бондаренко на «Площадь перемен» пришли тысячи минчан. Фашисты из ГАИ при этом разбивали машины людей, собравшихся в честь невинно убитого белоруса, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

«Собственно, вот. Гаишники отрывались на машинах людей, приехавших почтить память героя Романа Бондаренко. Занавес!

«В 23:15 мы с мужем видели, как скрывались с места преступления сотрудники патрульной машины ГАИ, которые разбили лобовое стекло в автомобиле Опель и скрылись. По словам водителя Опеля, сотрудники ГАИ угрожали ему расправой.

Номер машины ГАИ 2345 МН.

Это произошло возле «площади Перемен» у Гиппо», — пишет телеграм-канал.

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