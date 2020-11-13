Тест дважды подтвердил COVID-19 у Илона Маска

Тест дважды подтвердил COVID-19 у Илона Маска1
- 13.11.2020, 10:02
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Глава компаний Tesla и SpaceX сделал четыре теста за день.
У главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска появились симптомы простуды. Он сдал четыре теста на COVID-19 за сутки, и два из них оказались положительными.
Об этом Маск рассказал в Twitter.
«Происходит что-то очень обманчивое. Четыре раза за день сдал тест на COVID. Два результата оказались отрицательными, два — положительными. Один и тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от [компании] BD», — написал Маск.
Он добавил, что если такое произошло с ним, то это может быть распространенной проблемой.
Маск сообщил, что примерно через 24 часа получит результаты ПЦР-тестов из разных лабораторий.
В конце сентября глава Tesla заявлял, что он и его семья не планируют вакцинироваться от COVID-19, когда появится вакцина, так как, по его мнению, не находятся в зоне риска.
Он также неоднократно выступал против ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса. По мнению Маска, они «не идут на пользу всеобщему благу».