«Люди, белорусы, пришла пора опомниться!» 5 13.11.2020, 10:24

5,782

Фото: tut.by

Нужно спасать страну и народ от кровавого лукашизма.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя в связи с гибелью Романа Бондаренко, зверски убитого лукашистами у себя во дворе, на «Площади перемен».

«Сколько еще мы должны похоронить людей, сколько пыток и издевательств нужно вынести, чтобы все наконец поняли, что единственный вариант избавиться от этого садиста - это всеобщая забастовка, - пишет наша читательница. - Не нужно надеяться на других - заводчан, врачей, водителей и т.д. Это касается всех, в том числе работников частных компаний!

Нам даже не нужно ходить маршами по цехам или улицам. Просто каждый должен остаться дома. Это самый безопасный способ, просто остаться дома! Тем более, когда бушует ковид.

Поверьте, уже через неделю такой забастовки крысы начнут бежать из этой страны. Люди, белорусы, пришла пора опомниться и спасать себя и своих близких от этого чудовищного террора!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.