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Люди продолжают нести цветы к мемориалу Романа Бондаренко

  • 13.11.2020, 10:32
  • 5,298
Люди продолжают нести цветы к мемориалу Романа Бондаренко
Фото: «Белсат»

Народная акция памяти происходит безостановочно.

Белорусы с самого утра несут цветы и зажигают лампадки на «Площади перемен» в память Романа Бондаренко, сообщает «Белсат».

Напомним, что избитый карателями Лукашенко на «Площади перемен» Роман Бондаренко умер вчера в реанимации. В больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

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