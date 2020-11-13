Люди продолжают нести цветы к мемориалу Романа Бондаренко
- 13.11.2020, 10:32
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Народная акция памяти происходит безостановочно.
Белорусы с самого утра несут цветы и зажигают лампадки на «Площади перемен» в память Романа Бондаренко, сообщает «Белсат».
Напомним, что избитый карателями Лукашенко на «Площади перемен» Роман Бондаренко умер вчера в реанимации. В больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.