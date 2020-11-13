В Бресте вводится масочный режим 1 13.11.2020, 11:00

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Он начнет действовать с 14 ноября.

С 14 ноября в Бресте вводят масочный режим, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале в пятницу, сообщает interfax.by.

"Приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября. Текст документа и конкретные мероприятия опубликую по факту подписания", - уточнил Рогачук.

Мэр Бреста отметил, что в пятницу, 13 ноября, прошло совещание по эпидемической ситуации в Бресте.

"Информирую, что в учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи", - подчеркнул он.

Как сообщалось, обязательный масочный режим в Беларуси введен также во всей Гомельской области, в Витебске, в Могилеве, в Бобруйске, в Лидском, Чаусском, Кричевском, Кличевском, Осповичском, Полоцком, Оршанском, Новополоцком, Дрибинском, Краснопольском, Миорском, Шумилинском районах.

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