«Только вместе мы сможем победить и сохранить жизни наших детей» 13.11.2020, 11:05

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Фото: onliner.by

Письмо 60-летней минчанки.

«Мне 60 лет, - пишет телеграм-каналу «Баста» читательница. - Я хожу на Марши. Понимаю, что когда надо бежать, я не убегу и этого не боюсь. Последнее время понимаю, что от жизни каждого из нас зависит будущее детей и внуков. Я вижу, сколько смелых людей рискуют жизнью. Мне не понятно, почему много людей сидит дома, надеясь, что они в безопасности. Дом уже не ваша крепость, вы видели, что им ничего не стоит взломать дверь и ворваться туда.

Вы можете сказать, что это вас не коснется. Коснется, когда кому-то не понравится ваш взгляд и слово, к вам придут и будут бить, бить по голове, чтобы вы меньше думали, по спине, чтобы всегда были в поклоне.

Встаньте все, особенно рабочие. У вас есть дети и вы уверены, что следующий убитым не будет ваш сын или дочь? Молодые люди не привыкли гнуть спину и получать палками. Только вместе и только сейчас мы сможем победить и сохранить жизни наших детей.

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