Писатель Саша Филипенко: Требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко

Писатель Саша Филипенко: Требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко4
- 13.11.2020, 11:14
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Над ними должен пройти открытый суд.
Белорусский писатель Саша Филипенко прокомментировал в «Фейсбуке» гибель убитого лукашистами Героя Беларуси Романа Бондаренко:
«Наши требования очень просты: Уже сегодня должны быть названы имена всех сотрудников милиции, которые причастны к убийству Романа Бондаренко
В МВД знают фамилии всех, кто был отправлен во Двор Перемен – случайных людей туда не отправляют
В МВД знают фамилии всех, кто был на смене в РУВД – случайные люди ключи от кабинетов не получают
Мы требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко!
Мы требуем открытого суда!»