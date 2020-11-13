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Писатель Саша Филипенко: Требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко

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  • 13.11.2020, 11:14
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Писатель Саша Филипенко: Требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко
Саша Филипенко

Над ними должен пройти открытый суд.

Белорусский писатель Саша Филипенко прокомментировал в «Фейсбуке» гибель убитого лукашистами Героя Беларуси Романа Бондаренко:

«Наши требования очень просты: Уже сегодня должны быть названы имена всех сотрудников милиции, которые причастны к убийству Романа Бондаренко

В МВД знают фамилии всех, кто был отправлен во Двор Перемен – случайных людей туда не отправляют

В МВД знают фамилии всех, кто был на смене в РУВД – случайные люди ключи от кабинетов не получают

Мы требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко!

Мы требуем открытого суда!»

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