Писатель Саша Филипенко: Требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко 4 13.11.2020, 11:14

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Саша Филипенко

Над ними должен пройти открытый суд.

Белорусский писатель Саша Филипенко прокомментировал в «Фейсбуке» гибель убитого лукашистами Героя Беларуси Романа Бондаренко:

«Наши требования очень просты: Уже сегодня должны быть названы имена всех сотрудников милиции, которые причастны к убийству Романа Бондаренко

В МВД знают фамилии всех, кто был отправлен во Двор Перемен – случайных людей туда не отправляют

В МВД знают фамилии всех, кто был на смене в РУВД – случайные люди ключи от кабинетов не получают

Мы требуем назвать фамилии всех, кто причастен к убийству Романа Бондаренко!

Мы требуем открытого суда!»

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