Сослуживец Романа Бондаренко: Ребята из нашей роты в шоке от того, что произошло 1 13.11.2020, 11:25

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Роман Бондаренко

Спецназовцы будут помнить своего боевого товарища.

Житель Барановичей Олег Стрельчик, который когда-то служил с Романом Бондаренко в одной роте, рассказал Intex-press, каким ему запомнился погибший парень.

Житель Барановичей Олег Стрельчик и погибший минчанин Роман Бондаренко познакомились в 2014 году: оба проходили срочную службу в «спецназе» (воинская часть 3214), служили в одной роте.

– Как Рома попал в спецназ, я, если честно, плохо помню. Но по образованию он был художник. Нас мало спрашивали тогда: по здоровью подходили, вот и призывали, – вспоминает Олег.

По словам парня, близкими друзьями с Романом они не были, но общались хорошо. Даже после службы несколько раз встречались в Минске, когда Олег приезжал туда по работе, время от времени переписывались в соцсетях. Бывший сослуживец говорит, что Роман был очень добрым и позитивным человеком, совершенно неконфликтным.

– За время нашей службы я не помню, чтобы он с кем-то конфликтовал. Он был добрый, отзывчивый, веселый, с хорошим чувством юмора. Образованный и начитанный человек, с которым всегда было, о чем поговорить. И кроме позитива он ничего не вызывал, – говорит Олег.

О том, что произошло с Романом, Олег узнал от бывшего сослуживца. И эта новость повергла в шок и его самого, и всех, кто с ним служил.

– Я и все ребята из нашей роты, с кем я общался, в шоке от того, что произошло. Никто не ожидал такого. До сих пор не можем поверить. Во всем, что с ним случилось, виновата власть. К сожалению, думаю, при нынешней ситуации в стране никто никого искать не будет. Тут хоть бы семью не трогали. Но я считаю, что те, кто это сделал, заслуживают того же, что они делают с мирными людьми. Мы все будем помнить нашего боевого товарища, – резюмирует он.

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