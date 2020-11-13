Как прошел первый день масочного режима в Минске 13.11.2020, 11:36

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Вчера в столице ввели масочный режим в общественных местах, который касается не только работников, но и всех посетителей.

Журналист Onliner Виктория Вайницкая решилa прогуляться по городу и посмотреть, как в первый день люди соблюдают правила. Спойлер: около половины минчан надели средства индивидуальной защиты, это значительно больше, чем пару недель назад.

Начинаем с вокзала, людей не много, а в масках еще меньше. Подходим к первой девушке, та сухо отвечает, что про обязательное ношение слышала и скоро наденет.

Другой человек признается, что эту новость слышит впервые.

— Маску ношу, но не всегда, с собой она есть, — отвечает Виталий.

Тут к нам подходит мужчина, пытаясь объяснить, что средства индивидуальной защиты лишь для того, чтобы с людей денег заработать.

— Слышали, что сегодня объявили об обязательном ношении масок для минчан в общественных местах?

— Нет, такого не слышал.

— А сами носите маску?

— Нет, зачем? Я же не больной. А вот вы больные? — обращается к нам Олег, мы в средствах индивидуальной защиты.

— Нет.

— Я так полагаю, что ОРВИ, о котором вам рассказали, вовсе не чума. Все это придумки никчемные для того, чтобы в маски нас нарядить, осталось еще в кандалы одеть.

— А у вас есть знакомые, которые заболели COVID-19?

— Есть, но это не значит, что так на самом деле. Мало того что люди умирают, а им приписывают коронавирус, потому что страховой медицине это выгодно, для них это деньги. Сейчас все услуги платные, вот в СССР было бесплатное и народное, а сейчас кругом барыги, потому что капитализм. Начнется всеобщая массовая вакцинация, и неизвестно, что введут, физраствор или черт-те что, а через год умрут, спишут, что больной был. Сейчас даже границы закрыли, в СССР ездили и ничего, а грипп всегда был. Вы посмотрите, Трамп, Путин, Мишустин поболели два-три дня, в маске засветились, а обычные люди болеют месяцами, капиталистам верить нельзя! — считает мужчина в шляпе.

Подходим к милиции, которая дежурит на железнодорожном вокзале, те сразу отправляют нас в пресс-службу МВД, отказываясь от каких-либо комментариев.

Однако контролер, которая только что оштрафовала безбилетника, говорит, что пока нет такого постановления, чтобы давали штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты, но для них средства защиты обязательны еще с апреля.

В автобусе из 38 человек лишь 17 в маске

Заходим в метро, на часах 16:30, пика еще нет, людей немного, однако на глаз оценили, что больше половины пассажиров без маски.

— Пускаем всех, надеть маску пока что не просим, — отвечает мужчина из службы охраны.

Стоит отметить, что в самом поезде зачитывают рекомендации Минздрава о ношении масок и перчаток в общественных местах, а также напоминают об антисептиках.

— А я забыл сегодня маску, периодически ношу, — отвечает мужчина на перроне.

McDonald's один из первых, кто наклеил на столы разметку, чтобы люди садились через одного. Сейчас это правило лишь частично соблюдается. Спрашиваем у менеджеров, будет ли такое, что обслуживать будут лишь тех посетителей, у которых есть маска? Те лишь предлагают обсудить все вопросы с головным офисом.

На улице средства индивидуальной защиты не обязательны, однако люди в масках есть. К слову, китайцы к этому правилу относятся добросовестнее всего еще с первой волны.

На остановке перед приездом транспорта несколько человек надевают средства индивидуальной защиты. В автобусе, на котором мы решили проехаться, насчитали 38 человек, лишь 17 из них в маске.

Подходим к пенсионерке, та сразу надевает средство индивидуальной защиты.

— В общественных местах всегда ее ношу, сейчас не исключение — надену, — отвечает Елена.

Контролер, который заходит в автобус, говорит, что сегодняшнее постановление об обязательном ношении масок в общественных местах знает, но приказа штрафовать за это пока не было.

— Думаю, такое появится. Слышала, что даже до 50 базовых штраф. Возможно, с первого раза это будет лишь предупреждение.

«Маску ношу, но сегодня надоело и решил отдохнуть»

Торговый центр Galleria Minsk на проспекте Победителей, как обычно, заполнен. Но стоит отметить, что есть люди, которые сознательно перед входом надевают маски.

На фуд-корте большинство столиков занято, сложно оценить, сколько тут посетителей в средствах защиты, так как во время еды их снимают. Два парня, которые собираются уже уходить, отвечают, что маску носят по настроению. Судя по всему, сегодня оно не располагает.

Также сейчас тут проходит небольшое мероприятие, к сожалению, средства индивидуальной защиты здесь тоже не у всех.

Спускаемся в продуктовый, где встречаем двух парней, при виде нас они надевают маски, отвечая, что в общественных местах носят ее в руках, при необходимости — на себе.

— Я студент Института бизнеса БГУ, мы написали заявление, и нас отправили на дистанционное обучение раньше, чем вышел приказ. Знаю, что первокурсники учатся на дневном до сих пор, им преподаватели тетрадки антисептиком обрабатывают, — рассказал Вячеслав.

Тем временем в Galleria Minsk уже несколько раз в громкоговоритель звучат фразы об основных мерах профилактики вирусных инфекций: «Соблюдайте гигиену рук, перед входом в торговый зал обработайте руки антисептическим средством», также просят не забывать о ношении масок.

Подходим к молодой паре в очереди, спрашиваем, чего без масок.

— У нас только такая, — показывает фото на телефоне Кирилл, — а в такой задержат. По воскресеньям проходят митинги, мы живем напротив стелы и слышим, как в громкоговоритель говорят о том, что маски запрещены, почему по выходным инфекции нет?

— По телевизору нам не говорят, что нужно носить маски. Я не спорю, что нужно защитить себя, но от гриппа, от туберкулеза и пневмонии тоже умирают, чем коронавирус отличается от других заболеваний? — дополняет его супруга Екатерина.

— Если человек чихнет, то будь ты в маске, будь без нее — заразишься. И маску рекомендуется менять каждые 2 часа, за 12 часов это 6 масок. Одна маска стоит около рубля, если менять ее как положено, то в месяц выйдет 180 масок и порядка 180 рублей. А где взять деньги? У нас нет в стране спонсирования граждан, если так все критично, то могли бы выдавать хотя бы пенсионерам, у них пенсия невысокая, а риск выше.

— А если бы штрафовали за отсутствие маски?

— А вы мне покажите бумажечку, где и конкретно сейчас масочный режим. Я согласна, что маски, возможно, и нужны, но все индивидуально — захотел надел.

Работники магазина все в масках, но для них это не новшество, так они работают еще с первой волны COVID-19.

Подходим к пенсионеру, тот вначале удивляется сегодняшней новости, но потом отвечает, что слышал.

— Маска в кармане. Вообще-то, масочный режим введен уже давно и действует несколько месяцев, — уверяет нас мужчина. — Я этот режим выполняю, что касается сегодня, то не выполнил, мне надоело и решил немного отдохнуть.

А вот Максим к ношению маски относится скептически, про сегодняшнюю новость не знал.

— Нет, не вижу в этом смысла, маска не защищает, полезна лишь, когда ты заболел, чтобы не заразить других. Но, помимо этого, вирус он не только во рту, он во всех слизистых, в глазах, например, — объясняет парень.

Но если будет вероятность получить штраф, отвечает, что в таком случае наденет.

Пока что о штрафах за несоблюдение масочного режима неизвестно. Возможно, при его наличии мы увидим всех жителей столицы в средствах индивидуальной защиты.

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