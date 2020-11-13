Как лукашисты напали на Романа Бондаренко: новые видео с «Площади перемен»1
- 13.11.2020, 11:44
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Новые факты для суда над преступниками.
Появились два новых видео с камер видеонаблюдения на «Площади перемен», зафиксировавших момент, когда лукашисты напали на Романа Бондаренко.
На одном видео из них можно увидеть подробности задержания Романа Бондаренко, пишет телеграм-канал the_village_me.
Видно, что он отходил от агрессивных провокаторов, но его начали бить, задержали и увели в микроавтобус неизвестные.
А вот что пишут свидетели нападения лукашистов о задержании:
«Антон, я была на ПП во время задержания Ромы, милиция приехала через 10 минут после того, как его утащили в бус. Я разговаривала с одним из них. У него по рации спросили, есть ли драка сейчас, он сказал , что нет. Я сказала ему, что 10 минут назад били человека, на что он ответил «сейчас же не бьют? значит и мы не нужны» и они дружно уехали. Они (наряд) даже не застали Рому на площади!»
«Последнее сообщение от женщины верное.
Ситуацию не застал, выглянул в окно когда уже закончилась потасовка.
Козелок (белый) приехал минут через 10.
Еще минут через 5 пришли 3 мента, в полном экипе, в шлемах. Тихарь им что то сказал и они развернулись, ушли. Возле дома стояло несколько женщин, они поговорили с ними минуту.
Менты ничего не видели и не предприняли».