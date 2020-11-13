Василий Хомутовский: У преступлений против своего народа нет срока давности 13.11.2020, 11:47

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко.

Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский в Instagram выразил соболезнования родным и близким Романа Бондаренко.

«Вчера был убит Роман Бондаренко. Приношу свои соболезнования родным и близким Романа. Все виновные обязаны понести наказание. У преступлений против своего народа нет срока давности.

Сегодня 13 ноября в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания», – сказал Хомутовский.

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