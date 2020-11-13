Василий Хомутовский: У преступлений против своего народа нет срока давности
- 13.11.2020, 11:47
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Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко.
Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский в Instagram выразил соболезнования родным и близким Романа Бондаренко.
«Вчера был убит Роман Бондаренко. Приношу свои соболезнования родным и близким Романа. Все виновные обязаны понести наказание. У преступлений против своего народа нет срока давности.
Сегодня 13 ноября в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания», – сказал Хомутовский.