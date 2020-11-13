В редакцию «Народной воли» пришел ОМОН 1 13.11.2020, 11:58

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Изъят весь тираж сегодняшнего номера газеты.

В редакцию газеты «Народная Воля» пришел ОМОН, изъят весь тираж сегодняшнего номера газеты. Об этом у себя в Facebook сообщила журналист «Народной Воли» Марина Коктыш.

В 11.30 Коктыш написала, что в редакцию «Народной Воли» пришли неизвестные люди без документов, не представились и что они хотят изъять весь сегодняшний тираж газеты. Водителя, который привез газету, задержали, двух волонтеров тоже.

Позже Коктыш добавила, что в редакцию приехал ОМОН.

— ОМОН забирает весь тираж. Прямо сейчас. Без бумаг и объяснений. Вообще никаких бумаг, никаких оснований, просто приехали и забрали все, что было, — написала журналист газеты.

Напомним, газету «Народная воля», как и еще три негосударственных печатных издания — «БелГазету», «Комсомольскую правду в Белоруссии», и «Свободные новости плюс» — с третьей декады августа не печатает государственная типография «Белорусский дом печати» (формальная причина — поломка оборудования) и не распространяют по подписке и в розницу «Белпочта» и «Белсоюзпечать», также принадлежащие государству.

Еженедельники «БелГазета» и «Свободные новости плюс» сейчас выпускаются в электронном формате. «Комсомольская правда» и «Народная воля» печатаются в Долгопрудном (Московская область). «КП», тиражи которой упали в 5−10 раз, распространяется через редакцию и крупные магазины. «Народная воля» тираж сохранила, распространяется только через редакцию.

Кроме того, эти издания не включены в подписной каталог «Белпочты» на первую половину 2021 года.

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