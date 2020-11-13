Фашистов находили и наказывали даже спустя десятилетия и даже на другом конце земного шара 8 Виктор Шумель

13.11.2020, 12:53

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Роман Бондаренко

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы, соберите в кулак свою гордость и честь и докажите прежде всего себе, что мы – народ.

Я не был лично знаком с убитым Романом Бондаренко, но давно мне не было так больно и паршиво на душе, давно я не был так зол на власть! Бойтесь, изверги в погонах, ваше будущее незавидно – фашистов находили и наказывали даже спустя десятилетия и даже на другом конце земного шара! А ваши преступления как раз и попадут под международную юрисдикцию.

Всем, кто читает этот пост, если вас устраивает нынешняя власть или если не устраивает, но вы готовы пойти с ней на компромиссы, то идите по своим делам и дальше даже не читайте…

Когда же вы поймёте, что боретесь не с Лукашенко и его бандой, а со своими страхами?! Давайте честно, часть вины в происходящем на каждом из нас – мы боялись не вступить в БРСМ, мы боялись отказаться от подписки на газету, мы боялись не пойти на митинг в свой выходной, мы боялись отказаться от профсоюза, мы боялись возразить против субботника, мы боялись не сдавать деньги на содержание детского сада, мы боялись отказаться голосовать досрочно… Мы всегда боялись что-то потерять…

А что нам осталось терять сейчас? Что мы можем потерять? У нас осталась ещё работа и… и... да вот и всё! Подскажите, что ещё у нас есть, что было бы в безопасности? У нас нет ни закона, ни свободы, ни гарантий на имущество, ни чувства безопасности. И вот, уже даже на жизнь нет гарантий!

И что делаем дальше? Многие из нас возмущены до предела, но…

…не бастую – ведь уволят,

…не выйду из профсоюза – ведь уволят,

…не пойду на митинг – ведь уволят,

…не выйду из БРСМ – ведь отчислят?

То есть мы всё это терпим ради трудовой повинности? Но ведь всех не уволят. Или мы ждём пока коснётся лично каждого? Неужели вы не можете победить свои же страхи? Простое, мирное действие сметёт диктатуру за несколько недель – всеобщая забастовка.

Соберите в кулак свою гордость и честь и докажите прежде всего себе, что мы – народ, а не народец!

Виктор Шумель, «Фейсбук»

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