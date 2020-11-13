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ЕС заявил о возможных дополнительных санкциях против режима Лукашенко

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  • 13.11.2020, 13:24
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ЕС заявил о возможных дополнительных санкциях против режима Лукашенко

Брюссель может ввести новые санкции из-за гибели Романа Бондаренко.

Евросоюз допустил введение дополнительных санкций против режима Лукашенко из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко, сообщает РИА «Новости».

«Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только преследуют собственный народ, но и создали среду, в которой происходят такие незаконные насильственные действия, они игнорируют фундаментальные права и свободы белорусского народа и не считаются с жизнями людей», — гласит сообщение Европейской службы внешних действий.

ЕС выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям Бондаренко, а также солидарность со всеми белорусами, страдающими от режима Лукашенко.

Ранее Европейский союз ввел санкции в отношении 55 должностных лиц Беларуси, виновных в жестоких репрессиях и запугивании граждан.

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