Ученые изобрели простое и эффективное устройство, которое ликвидирует коронавирус менее чем за секунду 2 13.11.2020, 13:58

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Эффективность средства оценивается в 90%.

Компания Dynamics, занимающаяся электроникой, представила аппарат для уничтожения коронавируса, который всасывает вирусные частицы и обрабатывает их ультрафиолетовым светом высокой интенсивности.

Технология, получившая название Nanowave, способна уничтожить 99% вирусных частиц менее чем за две тысячных секунды, пишет The Daily Mail.

Устройство включает четыре двигателя, которые позволяют прогонять до 300 литров воздуха, очищая пространство вокруг себя в радиусе более 3 метров. Команда разработчиков провела лабораторные испытания с Техасским университетом и Университетом Колорадо - показатель инактивации вируса составил 99,99907%.

К слову сказать, еще весной ученые из города Заречный создали, запатентовали и начали производить электронную многоразовую маску для защиты медиков от коронавируса и прочих респираторных инфекций непосредственно во время работы. Разработку уже опробовали сотрудники Белоярской АЭС.

В отчете специалистов говорится: "Это прозрачный щиток, в верхней части которого, располагается компактный ультрафиолетовый излучатель. Он создает вокруг лица защиту, проходя через которую, РНК и ДНК вирусов разрушается. При этом маска безопасна для человека, так как прозрачное стекло не дает ультрафиолетовым лучам попасть в глаза и на лицо".

Система уничтожает вирусы за счет направленного ультрафиолетового излучения с длинной волны 254 нанометра. Эффективность средства оценивается в 90%. К тому же, здесь используются компактные аккумуляторы, работающие по 7-8 часов без подзарядки.

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