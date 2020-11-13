Что белорусам удалось выяснить об убийстве Романа Бондаренко, пока власти бездействуют 11 13.11.2020, 14:37

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Роман Бондаренко

Люди собирают факты для народного трибунала над лукашистами.

МВД и Следственный комитет прокомментировали убийство Романа Бондаренко в традиционно циничном ключе. Но видео с камер видеонаблюдения, опубликованнные СМИ, и документы, раскрытые медиками, доказывают, что власти лгут.

Пока власти бездействуют, беларусы проводят свое, народное расследование и уже даже создали фонд для вознаграждения тех, кто поделится ценной информацией. В интернете уже появилось несколько видеозаписей с места событий, медицинские документы и свидетельства очевидцев.

The Village Беларусь собрал все, что к этому моменту белорусам стало известно об убийстве Романа.

Как смерть Романа подают власти

МВД прокомментировало инцидент вчера, в 12:49, когда Роман Бондаренко еще был жив, но находился в больнице в тяжелом состоянии (жирным и цифрами выделены факты, в которых есть нестыковки).

Следственный комитет опубликовал свой комментарий сегодня, уже после смерти Романа:

По данному факту следственным управлением УСК по г. Минску проводится проверка».

Провластные СМИ о смерти Романа в основном промолчали, а те, что не промолчали, высказались цинично.

Что видно на записях с камер видеоонаблюдения

Сегодня в независимых СМИ и телеграм-каналах появились три видеозаписи, сделанные с разных ракурсов в разное время. Они ставят под сомнение версии СК и МВД.

ВИДЕО 1 с камеры видеонаблюдения. Снято в 22:15 — 22:19. На этом видео видно момент драки: сначала группа мужчин стоит возле стены с ленточками, вокруг собираются другие люди, в 22:17 (02:20 на видео) видно, как какой-то мужчина, предположительно Роман Бондаренко, НАЧИНАЕТ ПЯТИТЬСЯ ОТ ГРУППЫ МУЖЧИН В ШТАТСКОЙ ОДЕЖДЕ у стены с ленточками, а они на него нападают. В 22:17, но в конце 17-й минуты в кадре появляются ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, ТОЖЕ В ШТАТСКОМ, которые бегут с улицы к площади. Несколько секунд они наблюдают, как Романа избивают, а потом ВЫНОСЯТ ЕГО С ПЛОЩАДКИ ВМЕСТЕ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ ТЕХ, КТО ЕГО ИЗБИВАЛ. Видео обрывается В 22:18:59. Романа несут 3 человека в темном, еще один в спортивном их сопровождает.

ВИДЕО 2 с другой камеры видеонаблюдения, СНЯТОЕ В 22:17, «площадь Перемен» — справа. На этом видео видно, как СВЕТЛЫЙ БУС проезжает мимо «площади Перемен» В 22:18 (0:30 на видео), в 22:18 и 56 секунд люди в штатском — три человека и один сопровождающий — выносят Романа Бондаренко в сторону дороги, по которой ехал бус. через несколько секунд он возвращается, подъезжает к группе людей с Романом. Романа заносят в бус, один из людей, которые его несли, тоже заходит в бус, остальные возвращаются в сторону «площади Перемен». Бус отъезжает на несколько метров и останавливается. Видео заканчивает В 22:21.

На видео смотрите в правый верхний угол.

Еще одно видео — ВИДЕО 3 — было опубликовано в телеграм-канале Мотолько. На нем зафиксирова момент приезда к «площади Перемен» милиции на автомобилях с опознавательными знаками. Судя по времени на камере видеонаблюдения, это произошло в 22:30, спустя 10 минут после того как Романа задержали и закинули в бус. Такую же информацию сообщили очевидцы:

«Антон, я была на ПП во время задержания Ромы, милиция приехала через 10 минут после того, как его утащили в бус. Я разговаривала с одним из них. У него по рации спросили, есть ли драка сейчас, он сказал, что нет. Я сказала ему, что 10 минут назад били человека, на что он ответил „сейчас же не бьют? значит и мы не нужны“ и они дружно уехали. Они (наряд) даже не застали Рому на площади!»

«Последнее сообщение от женщины верное. Ситуацию не застал, выглянул в окно когда уже закончилась потасовка. Козелок (белый) приехал минут через 10. Еще минут через 5 пришли 3 мента, в полном экипе, в шлемах. Тихарь им что то сказал и они развернулись, ушли. Возле дома стояло несколько женщин, они поговорили с ними минуту. Менты ничего не видели и не предприняли»

Что не так с версией МВД и СК

По версии МВД, сообщение в милицию поступило ОКОЛО 22.30. Это не совпадает со временем на камерах видеонаблюдения. Согласно времени на камерах, ДРАКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРИМЕРНО В 22:18, К 22:30 РОМАН УЖЕ БЫЛ 10 МИНУТ КАК КЕМ-ТО ЗАДЕРЖАН И ОТНЕСЕН В БУС.

МВД сообщает, что прибывшие на место происшествия «сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям». НА ВИДЕО НЕТ НИ ОДНОГО СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ В ФОРМЕ, хотя не исключено, что люди в штатском, которые пришли с улицы на площадку в момент драки, были сотрудниками милиции. Очевидцы и видео показывают, что сотрудники с опознавательными знаками прибыли уже после задержания Романа.

МВД называет людей, которые снимали ленточки и избивали Романа «НЕРАВНОДУШНЫМИ ГРАЖДАНАМИ». Однако на видео видно, что «неравнодушные граждане» внешне выглядели как обычно выглядят ЛЮДИ В ШТАТСКОМ, кроме того, как минимум один из участников драки сопровождал людей, которые относили Романа в бус, а после с некоторыми из них вернулся на «площадь Перемен».

Следственный комитет утверждает, что АГРЕССИВНО НАСТРОЕНЫ БЫЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, а не люди, снимающие ленточки. На видео нет звука, возможно, местные жители проявляли агрессию словесно. Однако очевидно, что фИЗИЧЕСКИ НАПАДАТЬ НА РОМАНА НАЧАЛИ ЛЮДИ, СНИМАВШИЕ ЛЕНТОЧКИ.

СК повторяет версию МВД о том, что прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили «мужчину с телесными повреждениями» и добавляет, что Роман был с «ПРИЗНАКАМИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ». Это ложь. РОМАН НЕ БЫЛ ПЬЯН, это доказывают результаты медицинской экспертизы. Мы уже рассказывали об этом подробно.

МВД в своей версии событий опускает тот момент, что с «площади Перемен» Романа отвезли в РУВД и продержали там от 1,5 до 2 часов. По словам медиков, которые передала сестра Романа, ЭТО ПРОМЕДЛЕНИЕ СТОИЛО ЕЕ БРАТУ ЖИЗНИ:

«Сегодня в больнице консилиум, приехал какой-то профессор. Говорят, если бы раньше привезли в больницу, то были бы какие-то шансы, а теперь шансов мало совсем. Врачи говорят, что его очень поздно доставили. Сейчас Роман в коме», — рассказала сестра Романа «Нашей Ниве» вчера еще до его смерти.

Однако родные Романа ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ПАРНЯ ИЗБИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО НА «ПЛОЩАДИ ПЕРЕМЕН». В комментарии «Нашей Ниве» сестра Романа сказала:

«Свидетели сказали его маме, что Романа закинули в бус, после бус очень сильно трясло — возможно, его били? Потом его отвезли в РУВД. Рома был в заторможенном состоянии, его начало тошнить. Но почему-то в РУВД он провел аж 2 часа».

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